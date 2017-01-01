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ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине в 2019 году

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Подержанных автомобилей в 2019 году продали в 5 раз больше, чем новых.
Автомобили Volkswagen весь год оставались на первом месте рейтинга
Автомобили Volkswagen весь год оставались на первом месте рейтинга
auto.ria.com

В 2019 году в Украине зарегистрировали рекордное количество подержанных автомобилей - 408,1 тыс. б/у авто. Это в 3,5 раза больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Подержанных автомобилей в 2019 году продали в 5 раз больше, чем новых. Темпы постановки на учет были выше в начале года из-за растаможки “евроблях“. 

ТОП-5 самых популярных б/у авто в Украине в 2019 году

  1. Volkswagen - 74 856 авто
  2. Opel - 34 893
  3. Renault - 31 994
  4. Skoda - 31 920
  5. Ford - 28 202

Ранее сообщалось, что рынок продаж новых авто в Украине показал большой скачек в 2019 году.

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Теги: статистика, б/у авто, евробляхи
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