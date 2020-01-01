В Сети рассекретили новенький Mercedes-AMG E63 - редкие шпионские фото

На автомобиле установлены новые горизонтальные задние фонари, в то время как в текущей модификации они вертикальные.

Скоро автопроизводителям придется маскировать машины, которые еще даже не сошли с конвейера autocentre.ua

В Сети неожиданно появились фото нового Mercedes-AMG E63. Судя по всему, автомобиль засняли на заводе в Германии, где происходит производство W213, CLS и все три типа кузова S-класса, наряду с Maybach S-Class и AMG GT. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автопроизводители уже привыкли покрывать камуфляжем автомобили до их презентации. Судя по всему, скоро им придется маскировать машины, которые еще даже не сошли с конвейера.

На автомобиле установлены новые горизонтальные задние фонари, в то время как в текущей модификации они вертикальные. К отличительным элементам AMG можно также отнести небольшой спойлер на крышке багажника, который, похоже, окрашен в черный цвет.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах создают электрокар из необычного пластика.