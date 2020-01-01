Skoda показала как будет выглядеть гибридная модель Octavia RS iV

Дебют новой модели ожидается 3 марта на втосалоне в Женеве.

Цена, подробности интерьера, технические особенности пока не сообщаются Skoda

Компания Skoda в преддверии премьеры представила эскизы четвертого поколения Octavia RS, сообщает motor1.

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Новый автомобиль будет называться Octavia RS iV.

Анонсировано, что новая модель будет с гибридной установкой и возможностью подзарядки от бытовой сети. Комбинированная мощность новинки, скорее всего, составит 245 лошадиных сил (180 кВт).

Не исключена возможность, что новинка будет предлагаться только как гибридный вариант Skoda

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При этом предполагается, что авто за 7 секунд сможет разгоняться до 100 км/ч, а электрической тяги ему хватит, чтобы проехать 50 км.

На трех эскизах компания показала как лифтбэк, так и универсал. Во внешнем виде новых авто угадываются характерные черты линейки RS, но есть и отличительные признаки. В частности - спойлер на крышке багажного отделения

Комбинированная мощность гибридной модели, скорее всего, составит 245 лошадиных сил (180 кВт). Skoda

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Дебют новой модели ожидается 3 марта в Женеве на автосалоне. Цена, подробности интерьера, технические особенности пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что появились первые официальные изображения нового седана Skoda Rapid 2020.