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Skoda показала как будет выглядеть гибридная модель Octavia RS iV

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Дебют новой модели ожидается 3 марта на втосалоне в Женеве.
Цена, подробности интерьера, технические особенности пока не сообщаются
Цена, подробности интерьера, технические особенности пока не сообщаются
Skoda

Компания Skoda в преддверии премьеры представила эскизы четвертого поколения Octavia RS, сообщает motor1.

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Новый автомобиль будет называться Octavia RS iV.

Анонсировано, что новая модель будет с гибридной установкой и возможностью подзарядки от бытовой сети. Комбинированная мощность новинки, скорее всего, составит 245 лошадиных сил (180 кВт).

Не исключена возможность, что новинка будет предлагаться только как гибридный вариант
Не исключена возможность, что новинка будет предлагаться только как гибридный вариант
Skoda

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При этом предполагается, что авто за 7 секунд сможет разгоняться до 100 км/ч, а электрической тяги ему хватит, чтобы проехать 50 км.

На трех эскизах компания показала как лифтбэк, так и универсал. Во внешнем виде новых авто угадываются характерные черты линейки RS, но есть и отличительные признаки. В частности - спойлер на крышке багажного отделения

Комбинированная мощность гибридной модели, скорее всего, составит 245 лошадиных сил (180 кВт).
Комбинированная мощность гибридной модели, скорее всего, составит 245 лошадиных сил (180 кВт).
Skoda

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Дебют новой модели ожидается 3 марта в Женеве на автосалоне. Цена, подробности интерьера, технические особенности пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что появились первые официальные изображения нового седана Skoda Rapid 2020.

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Теги: Skoda, Octavia RS, гибрид
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