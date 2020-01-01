Компактный Audi для города планируют сделать электрическим и недорогим

Свой самый бюджетный электрокар компания планирует запустить в производство с 2023 года.

Как Audi представляет себе авто для города демонстрирует концепция Audi AI: Me 2019 года Скриншот youtube

Компания Audi объявила о создании бюджетного городского электрического автомобиля, сообщает motor 1.

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Немецкий автопром демонстрирует, что умеет перестраивается на марше.

Спрос на недорогие электрические ситикары неуклонно растет. Все больше автомобильных гигантов включаются в борьбу. Конкуренция в этом сегменте обостряется.

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Решила испытать себя и Audi. Но пока, определенно, не собирается спешить.

Компания планирует запустить свой электрокар с 2023 года. Расчет может себя оправдать.

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Объявлено, что модель будет создаваться на платформе MEB Entry, а позже, возможно, на E-Tron GT. Технические характеристики средние: 200 км на одной зарядке, электродвигатель 170 л.с, аккумулятор мощностью 65 кВт - час.

Как Audi себе представляет маленькое авто для города может продемонстрировать концепция Audi AI: Me, представленная в 2019 году

Ранее сообщалось, что Audi пришлось сократить производство электрокаров - известна причина.