Главные автоновинки 2020 года: ТОП-10

Самые ожидаемые автоновинки в подборке от Bigmir)net.

2020-й год обещает быть богатым на автомобильные новинки. Многие производители мирового автопрома наряду с бензиновыми и дизельными модификациями, активно предлагают электрические и гибридные версии моделей. Конечно, не все дебютанты доберутся до украинского рынка официально, однако, велика вероятность того, что у «серых» дилеров они все же появятся. Об том сообщает bigmir.net.

Итак, 10 самых интересных новинок, которых украинцам стоит ждать в автосалонах в 2020 году.

Volkswagen Golf

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Самая знаковая новинка нынешнего года в своем сегменте. Новый Volkswagen Golf выглядит более агрессивно, чем предшественник. Тем не менее, облик автомобиля остался более чем узнаваемым. Изменения же в интерьере стали революционными. Физические кнопки остались лишь на руле, и еще пара – на центральном тоннеле. В остальном управление практически всеми функциями автомобиля, даже панорамным люком, осуществляется с помощью сенсоров.

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Skoda Octavia

Внешне Octavia стала ближе к флагману марки – Skoda Superb: сходство проявляется в дизайне бамперов, оформлении задних фонарей и общих пропорциях. Салон новой «Октавии» технологически схож с уже упомянутым «Гольфом». Чехи позаимствовали у немецких коллег:

10,25-дюймовые экраны приборной панели и мультимедиа;

проекционный дисплей;

сенсорное управление панорамной крышей;

селектор роботизированной трансмиссии.

Новым информационно-развлекательным комплексом можно управлять с помощью голосовых сообщений и выходить с него в интернет.

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Kia Optima

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Пожалуй, главной премьерой для Kia в этом году стала новая Optima. «Оптима» получила абсолютно новый интерьер. Теперь передняя панель оформлена в цифровом стиле. Также корейцы пересмотрели архитектуру центрального тоннеля, на котором привычный рычаг трансмиссии уступил место шайбе. В плане силовых агрегатов в зависимости от рынка Optima будет доступна в одной из версий:

- с 2-литровым атмосферным 160-сильным мотором;

- с тем же двигателем, адаптированным под газ с отдачей 146 лошадиных сил;

- с 1.6-литровым мотором на 180 лошадиных сил;

- с гибридной силовой установкой мощностью 195 лошадиных сил.

Электрифицированная Optima основана на атмосферной модификации и укомплектована солнечной батареей, подзаряжающей батарею.

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Peugeot 208

Это бестселлер марки. Новый Peugeot 208 интересен тем, что теперь автомобиль будет доступен также в полностью электрическом исполнении. Внешне электромобиль практически ничем не отличается от своего бензинового собрата.

«Зеленая» версия 208-го оснащается электромотором мощностью 139 лошадиных сил. Агрегат питается от батареи емкостью 50 киловатт-часов. Это позволяет электромобилю проезжать 340 километров на одном заряде (по циклу WLTP).

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Opel Corsa

Новая Corsa, которая «переехала» на одну платформу с Peugeot 208. Более того, «Корса» также получила полностью электрическую версию. Немецкий электромобиль имеет ту же начинку, что и французский. Поэтому и технические характеристики у них идентичны.

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Mercedes GLA

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Одна из самых «горячих» новинок. Новый GLA настолько «свежий», что его премьера еще даже не состоялась. И его внешность остается загадкой. Немцы обещают представить автомобиль 11 декабря сего года. GLA – самый маленький кроссовер в линейке Mercedes. Он построен на одной платформе с A-Class. Пока о новом поколении кроссовера известно мало. Можно лишь утверждать, что он подрос в высоту на 10 сантиметров, благодаря чему инженеры смогли увеличить высоту потолка в салоне и дорожный просвет. В длину GLA напротив немного уменьшится — на 15 миллиметров. Однако, за счет увеличенной колесной базы у задних пассажиров появится больше пространства.

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Mazda CX-30

Mazda CX-30 уже многим хорошо известна по многочисленным обзорам. Однако до автосалонов в Украине кроссовер пока еще не доехал. Главной же «фишкой» новинки стала безопасность. В 2019 году по результатам краш-тестов CX-30 был признан лучшим автомобилем за всю историю испытаний Euro NCAP. «Мазде» даже удалось утереть нос Volvo, модели которой традиционно были лучшими в плане безопасности.

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Peugeot 2008

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Еще одна новинка от Peugeot, у которой больше шансов на успех в Украине, чем у 208-го, так как речь идет о кроссовере. А украинцы кроссоверы любят. Новый Peugeot 2008 больше своего предшественника. Соответственно, в салоне стало больше места. А объем багажник вырос с 360 до 405 литров. Но главная особенность «паркетника» – 2008-й также получил электрическую версию.

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Toyota RAV4 Prime

Гибрид с возможностью подзарядки от бытовой розетки. В движение Toyota RAV4 Prime приводит гибридная силовая установка, в составе которой:

- 5-литровый бензиновый мотор мощностью 177 лошадиных сил;

- два электромотора – по одному на оси.

Суммарная отдача агрегатов достигает 306 лошадиных сил. Заявленный производителем расход топлива составляет всего 2,6 литра на 100 километров. При этом от нуля до 100 километров в час Prime разгоняется примерно за 6 секунд. Для сравнения: обычный гибридный «РАВ4» с полным приводом разгоняется до 100 км/ч за 8.1 секунды.

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Hyundai Tucson

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Это концепт кроссовера, призванный показать будущий дизайн бренда. Особенность корейской новинки – фары головного света, которые визуально сливаются с решеткой радиатора. Появление нового поколения Hyundai Tucson в 2020-м под вопросом. Однако, судя по последним новостям, новинку, скорее всего, представят уже в марте на автосалоне в Женеве. А к концу года она может появиться в автосалонах.

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