Автогигант GM планирует захватить значительную долю рынка электромобилей: Тактика

Первой моделью, на которой испытают новый подход, станет возрожденная модель электрического Hummer, а за ним наступит очередь Cadillac Lyriq.

Американская компания General Motors планирует в ближайшие несколько лет нарастить объемы производства, сообщает autocentre.

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Причем не только за счет уже существующих моделей, но и путем расширения линейки электрифицированных авто. Свои планы автогигант строит на новой чрезвычайно гибкой электрической платформе и на инновационной системе батарей Ultium.

Емкость таких батарей будет варьироваться от 50 до 200 кВт/ч. Это позволит обеспечить дальность поездки электромобиля на одной зарядке до 650 км. В то же время унифицирована форма и размер этих батарей. Их можно будет устанавливать горизонтально или вертикально, в зависимости от проекта конструкции автомобиля. Такая возможность создана для того, чтобы максимально не загромождать внутреннее пространство салона.

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Универсальность платформы позволит разработчикам создавать на ее основе как грузовики, так и легковушки с любым видом привода. В состав платформы войдут силовые агрегаты, разработанные в самой компании.

Благодаря такому подходу компания General Motors сможет быстро создавать новые модели авто. И выпускать миллионы автомобилей.

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Не размениваясь по мелочам, первым автомобилем, на котором испытают новый подход, станет возрожденный электрический Hummer, а следующим - кроссовер Cadillac Lyriq.

Универсальная платформа позволит разработчикам создавать на ее основе как грузовики, так и легковушки с любым видом привода electrive.com

Ранее сообщалось, что миниатюрный электромобиль из Швейцарии покорит 200 км.