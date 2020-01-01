Предложена идея почти "вечной" шины: Видео

Жидкий биоматериал будет поступать из центра колеса на наружную поверхность покрышки и восстанавливать протектор.

Разработана идея шин, которые смогут восстанавливать свой протектор, сообщает wired.

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Концепция получила название reCharge и ее идея заключается в том, чтобы шина стала такой же постоянной частью автомобиля как руль или ветровое стекло. Только для этого нужно создать механизм восстановления истирающейся части протектора.

Ученые предложили идею шины, которая сама сможет восстанавливать свой “лысый“ протектор до изначального состояния. Для реализации этого проекта нужен будет сжиженный состав на основе каучука, который будет застывать при контакте с воздухом. И еще нужно продумать и организовать автоматический “выпот“ этого состава на поверхность шины через систему специальных канальцев.

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В этом и заключается идея почти вечной шины. Цилиндрический картридж под давлением заполняется сжиженным биосоставом и размещается в центре колеса. По мере стирания поверхностного слоя протектора в канальцах возникнет разница давлений и состав из картриджа направится в сторону низкого давления наружу.

Вследствие этого шина покроется капельками жидкости. На воздухе капельки быстро отвердеют - и шина вновь сможет выполнять свою функцию как новая.

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По прогнозу одного такого картриджа должно хватать на 300 - 500 километров. Затем автовладелец вместо того, чтобы менять шину, просто поставит новый картридж. При этом он сможет выбирать состав - для зимы, для жаркого лета или для дрифта.

Новая шина будет безвоздушной, поэтому накачивать ее не придется. Старые шины перестанут выбрасывать. А только за один год в США было утилизировано около 250 миллионов шин.

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Компания считает, что по самым оптимистическим прогнозам, такая шина может появиться через десятилетие. Однако некоторые концептуальные идеи этой шины могут появиться раньше, сначала в обычных шинах.

Что касается сжиженного состава капсулы, то здесь еще предстоят научные открытия. Например, сейчас в лабораториях вдохновляются прочностью и клейкостью нитей, из которых паук строит свою паутину.

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