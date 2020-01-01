В Toyota приподняли завесу тайны над новеньким кроссовером

Гибридный кроссовер компактных размеров планируют выпустить в 2021 году.

Новинку японского бренда Toyota назвали Yaris Cross. Она представляет собой компактный внедорожник и работает на гибридной силовой тяге. Об этом сообщает Мотор.

В основе привода автомобиля лежит более компактный бензиновый мотор, который очень похож на существующие в C-HR и RAV4.

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Характеристики автомобиля производитель заявляет такие:

1,5 литровый двигатель, мощностью 116 лошадиных сил, система полного привода. Причем основными остаются передние колеса, а задние включаются по необходимости.

Платформа новинки аналогична той, что установлена на пятидверном Yaris, но обладает чуть большими габаритами.

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Компания утверждает, что новый кроссовер станет чуть ли не единственным в своем роде. Обладая компактными размерами, он имеет вместительный салон и станет очень популярным для города. За функциональность новинки будут отвечать, к примеру, развитый органайзер в багажнике и возможность сложить спинку заднего дивана в пропорциях 40:20:40.

Старт продаж нового авто планировался в текущем году, однако из-за существующей ситуации с коронавирусом его перенесли на 2021 год.

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