В Украине появилась новая Opel Corsa: Подробности

Opel Corsa продается по всему миру уже более 37 лет.

В Украине появилась обновленная Opel Corsa шестого поколения, построенная на платформе CMP. Автомобиль стал легче на 108 килограмм. При этом Opel существенно увеличил габариты до 4060х1765х1433 мм. Колесная база Corsa составила 2 538 мм.

Интересный факт: Corsa является одной из самой продаваемых в компании. По объемам продаж авто уступает только Astra

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В Украину авто поступило в трех комплектациях. При этом в базовом оснащении доступны системы распознавания дорожных знаков и усталости водителя, экстренного торможения и контроля рядности полос.

Новые Opel Corsa комплектуются 75-сильным “атмосферником“ или турбомотором мощностью в 130 л с. Доступны “автомат“ и “механика“.

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Доступны также такие цвета - оранжевый, красный, серебристый, платиновый, синий и темно-синий. Стоимость нового авто стартует от 396 тыс грн.

Ранее сообщалось, как легко проверить регистрацию авто.