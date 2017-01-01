Из Лады сделали "беспилотник"

Разработчики уверяют, что автомобиль умеет не только самостоятельно поворачивать, но и распознает знаки, разметку.

Эта лада оснащена электродвигателем на 30 киловатт ФГУП НАМИ

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) представил автономный автомобиль с полностью электрической силовой установкой, который построили на базе универсала Lada Kalina.

Об этом сообщается на странице ФГУП в Instagram.

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Прототип оснастили силовой установкой, номинальная мощность которой составляет 30 киловатт (40,7 лошадиные силы). Максимальная мощность агрегата равна 72,4 киловатта (98 л.с.). Электрическая Калина также получила систему рекуперации энергии торможений мощностью 37,2 киловатта (50 лошадиных сил). Максимальный запас хода универсала составляет 50 километров, а максимальная скорость равна 120 км/ч.

Алгоритмы системы автономного управления предполагают включение и выключение силовой установки, режимы прямолинейного движения на скорости до 60 км/ч и режим поворота, распознавание препятствий, дорожных знаков и разметки, а также движение за ведущим автомобилем. Помимо этого, машина умеет подавать звуковые и световые сигналы.

Планируется ли производство таких машин, неизвестно.

Это не первый случай, когда из Калины делают электрокар. Еще в 2012 году АвтоВАЗ представил модель El Lada с заявленным запасом хода 150 километров.