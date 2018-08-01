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В Англии ржавый ВАЗ-2104 превратили в экстремальный дрифт-кар

Комментариев: 1
Ладу существенно видоизменили, оснастив мощным двигателем Nissan CA18DET.
В Англии ржавый ВАЗ-2104 превратили в экстремальный дрифт-кар
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В Англии ржавый ВАЗ-2104 превратили в экстремальный дрифт-кар
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В Англии владелец одной из автомастерских Том Хадсон переоборудовал ржавую Lada Riva Estate в экстремальный дрифт-кар. Тюнинг авто выполнен в ателье Hudson Speed Shop.

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Автомобиль оснастили мощным мотором Nissan CA18DET от купе 200SX S13. Новые поршни и турбина подняли его мощность до более, чем 400 л. с.

Дополнительно ВАЗ-2104 укомплектовали усиленными пружинами и регулируемыми амортизаторами. Появились и новые 15-дюймовые диски с шинами Toyo T1R.

Внешний вид ВАЗ-2014 практически не изменился.

Ранее сообщалось о том, что на Львовщине ВАЗ с моста упал в реку. Водитель превысил скорость и не вписался в поворот.

 

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Теги: ваз 2104, дрифт кар
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Источник: topgir.com.ua, zr.ru
Комментариев (1)
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Gagarinn    01.08.2018, 15:25
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Gagarinn
Как в кусок говна можно втулить столько бабок?
Надо было заменить еще и кузов, был бы толковый дрифт-кар
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