Ладу существенно видоизменили, оснастив мощным двигателем Nissan CA18DET.

В Англии ржавый ВАЗ-2104 превратили в экстремальный дрифт-кар

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В Англии ржавый ВАЗ-2104 превратили в экстремальный дрифт-кар

В Англии владелец одной из автомастерских Том Хадсон переоборудовал ржавую Lada Riva Estate в экстремальный дрифт-кар. Тюнинг авто выполнен в ателье Hudson Speed Shop.

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Автомобиль оснастили мощным мотором Nissan CA18DET от купе 200SX S13. Новые поршни и турбина подняли его мощность до более, чем 400 л. с.

Дополнительно ВАЗ-2104 укомплектовали усиленными пружинами и регулируемыми амортизаторами. Появились и новые 15-дюймовые диски с шинами Toyo T1R.

Внешний вид ВАЗ-2014 практически не изменился.

Ранее сообщалось о том, что на Львовщине ВАЗ с моста упал в реку. Водитель превысил скорость и не вписался в поворот.