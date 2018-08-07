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В США из Jeep Wrangler сделали дом на колесах

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Автомобиль также оснастили тентом с электроприводом.
В США из Jeep Wrangler сделали дом на колесах
© aev-conversions.com
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В США из Jeep Wrangler сделали дом на колесах
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Компания American Expedition Vehicles на базе Jeep Wrangler построила дом на колесах. Проект назвали Outpost II, однако купить такую машину нельзя – она была выпущена в единственном экземпляре для президента компании.

Об этом сообщает Мотор.

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Для того чтобы получить из “Рэнглера“ дом на колесах, компания “перекроила“ раму автомобиля, усилила подвеску и увеличила дорожный просвет на 11,5 сантиметра. В движение кемпер приводится 5,7-литровым восьмицилиндровым бензиновым двигателем HEMI.

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Автомобиль также оснастили двумя кухнями (внутри и снаружи машины), двумя спальными местами, 50-литровым холодильником, плитой, 83-литровой емкостью для воды, светодиодным освещением, маркизой и 265-ваттной солнечной панелью. В общей сложности для постройки такого дома на колесах специалистам American Expedition Vehicles пришлось изготовить более 600 уникальных деталей.

Еще одной новинкой Jeep станет кроссовер, который в модельном ряду бренда должен заменить Compass и Liberty (Patriot). Премьера автомобиля состоится уже этим летом, хотя ранее сообщалось, что автомобиль представят в ноябре на выставке в Сан-Паулу.

Ранее Jeep показал эволюцию своих машин в двухминутном ролике:

Эволюция Джипов
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Теги: Jeep Wrangler, сша, дом на колесах
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