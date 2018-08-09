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Украинец сконструировал кабриолет Волга с двигателем BMW

Комментариев: 2
Автор автомобиля известен своим прошлым изобретением - авто Kugel.
Салон кабриолета отделан кожей
Салон кабриолета отделан кожей
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Киевлянин Андрей Джазовский, известный меценат и коллекционер автомобилей, создал кабриолет ГАЗ-21 “Волга“ с 4,4 л двигателем BMW. На своей страничке в социальной сети Facebook он опубликовал несколько фотографий этого интересного “гибрида“.

Кабриолет “Волга“ построили на базе BMW, но при этом он сохранил все фамильные черты знаменитого советского автомобиля.

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Под капотом располагается 4,4 л двигатель V8 от компании BMW. Подвергался ли он модернизации – не сообщается. 

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Ранее сообщалось о том, что украинец из Кропивницкого удивил самодельным “авто“.

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Теги: кабриолет, волга, бмв
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Источник: autonews.ua

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.08.2018, 13:59
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гость
Тачка огонь!
Но, почему на бляхах?
гость  (аноним)  09.08.2018, 13:31
Оценка:  0
гость
молодец! классно и красиво получилось!
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