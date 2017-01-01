Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Украине засветилась необычная Славута

Комментариев: 0
Украинские умельцы выполнили интересный тюнинг.
У Славута появились новые диски
У Славута появились новые диски
facebook.com/ukrainiancars

В Запорожье засветилась необычная ЗАЗ Славута. Об этом в Facebook сообщают Украинские автомобили.

Читай также: В США на дороге засняли НЛО

Как видно на фото, украинские умельцы заварили заднюю пару дверей. Кроме того, передние заменены на более удлиненные от Таврии.

Автомобиль оснастили новыми бамперами
Автомобиль оснастили новыми бамперами
facebook.com/ukrainiancars

Ранее сообщалось о том, что украинец разработал электромобиль за 10 тысяч гривен. В Закарпатье изобретатель переоборудовал старый Trabant. Теперь мужчина тратит 10 гривен на каждые 100 километров пробега.

Поделись:
Теги: украина, тюнинг, славута
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь