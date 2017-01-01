В Украине засветилась необычная Славута

Украинские умельцы выполнили интересный тюнинг.

В Запорожье засветилась необычная ЗАЗ Славута. Об этом в Facebook сообщают Украинские автомобили.

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Как видно на фото, украинские умельцы заварили заднюю пару дверей. Кроме того, передние заменены на более удлиненные от Таврии.

Автомобиль оснастили новыми бамперами facebook.com/ukrainiancars

Ранее сообщалось о том, что украинец разработал электромобиль за 10 тысяч гривен. В Закарпатье изобретатель переоборудовал старый Trabant. Теперь мужчина тратит 10 гривен на каждые 100 километров пробега.