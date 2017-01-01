Кузов словно грубо сделан из кожи - с грубыми фальшивыми "швами" и "заплатками".

В Украине продают "Победу", роскошно тюнингованную в стиле Mad Max

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В Украине продают "Победу", роскошно тюнингованную в стиле Mad Max

В Украине засняли тюнингованный под “Победу“ BMW Е36 купе. Автомобиль выставлен на продажу, хозяин оценил его в 10 тысяч долларов.

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Автомобиль отличается уникальным дизайном. Кузов словно грубо сделан из кожи - с грубыми фальшивыми “швами“ и “заплатками“. Внешний вид напоминает автомобили из фильма Mad Max: Fury Road 2015 года.

Авто оборудовано мотором М50В20, коробка автомат. Диски - American Racing, руль Grant, зеркала Arlen Ness.

По словам продавца автомобиля, необычная машина снималась в фильмах, но в каких - он не уточняет.

Ранее сообщалось, что старенький Запорожец получил роскошный тюнинг.