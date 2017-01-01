Украинец создал фантастический хот-род из ржавого BMW
Украинце создал уникальный автомобиль на базе шасси BMW 340 1938 года. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Взятый за основу BMW был в ужасном состоянии и буквально разваливался на месте. Поэтому мастер назвал восстановленный автомобиль BMW Phantom.
Создавая автомобиль, автор проекта явно вдохновлялся дизайном Bugatti и Ford V8 довоенного периода. Тем не менее, машина выглядит очень стильно и немного футуристично.
Большую часть деталей пришлось делать вручную. В салоне используется дерево и кожа. Автомобиль оснащен рядным 6-цилиндровым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой. Максимальную скорость не проверяли, но до 160 км в час хот-род разгоняется без проблем. Мощность авто, по заявлению мастера, более 200 л.с.
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