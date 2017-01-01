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Украинец создал фантастический хот-род из ржавого BMW

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Машина выглядит очень стильно и немного футуристично.
Украинец создал фантастический хот-род из ржавого BMW
© tv5.zp.ua
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Украинец создал фантастический хот-род из ржавого BMW
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Украинце создал уникальный автомобиль на базе шасси BMW 340 1938 года. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Взятый за основу BMW был в ужасном состоянии и буквально разваливался на месте. Поэтому мастер назвал восстановленный автомобиль BMW Phantom.

Создавая автомобиль, автор проекта явно вдохновлялся дизайном Bugatti и Ford V8 довоенного периода. Тем не менее, машина выглядит очень стильно и немного футуристично.

Большую часть деталей пришлось делать вручную. В салоне используется дерево и кожа. Автомобиль оснащен рядным 6-цилиндровым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой. Максимальную скорость не проверяли, но до 160 км в час хот-род разгоняется без проблем. Мощность авто, по заявлению мастера, более 200 л.с.

Ранее сообщалось, как выглядел советский суперкар, скопированный с Lamborghini.

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Теги: интересные автомобили, тюнинг, ретроавтомобили
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