Старенькое авто превратили в мощнейший электрокар

Американцы оснастили ретрокар двумя электродвигателями, которые вместе дают мощность в 400 лошадей.

Классический американский автомобиль Mercury 1949 года получил очень необычный тюнинг. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Автором проекта стало ателье Icon. Американцы оснастили ретрокар двумя электродвигателями, которые вместе дают мощность в 400 лошадей. Максимальную скорость и время разгона до 100 км в час не называют, но показатели должны быть очень высокими.

Батарею для электродвигателей мастера позаимствовали от Tesla Model S. А значит, что полная зарядка продлится всего 90 минут, а запас хода достигнет 240-320 км.

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Любопытно, что батареи стилизованы под оригинальный двигатель Mercury 1949 года V8, а разъем для зарядки спрятан под лючком бензобака.

Ранее сообщалось, что старенькое авто получило роскошный тюнинг.