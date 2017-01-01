Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Старенькое авто превратили в мощнейший электрокар

Комментариев: 0
Американцы оснастили ретрокар двумя электродвигателями, которые вместе дают мощность в 400 лошадей.
Старенькое авто превратили в мощнейший электрокар
© topgir.com.ua
Фото 1/5
Старенькое авто превратили в мощнейший электрокар
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Классический американский автомобиль Mercury 1949 года получил очень необычный тюнинг. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: Украинец создал фантастический хот-род из ржавого BMW

Автором проекта стало ателье Icon. Американцы оснастили ретрокар двумя электродвигателями, которые вместе дают мощность в 400 лошадей. Максимальную скорость и время разгона до 100 км в час не называют, но показатели должны быть очень высокими. 

Батарею для электродвигателей мастера позаимствовали от Tesla Model S. А значит, что полная зарядка продлится всего 90 минут, а запас хода достигнет 240-320 км.

Читай также: В Украине продают “Победу“, роскошно тюнингованную в стиле Mad Max

Любопытно, что батареи стилизованы под оригинальный двигатель Mercury 1949 года V8, а разъем для зарядки спрятан под лючком бензобака.

Ранее сообщалось, что старенькое авто получило роскошный тюнинг.

Поделись:
Теги: тюнинг, интересные автомобили, Mercury 1949, электрокар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь