Немецкие мастера сделали из "Запорожца" настоящий гоночный спорткар

Появились фото очередной интересной переделки знаменитого отечественного авто.

Появились фото очередной интересной переделки знаменитого отечественного авто. Об этом сообщает Автоцентр.

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В этот раз автором проекта стал немецкий спортсмен-гонщик Вольфганг Кютер. Авто назвали “Заппо-Лада“, сокращенно от “Запорожец“ и “Лада“, от которой взяли двигатель на 1,6 литра.

К слову о двигателе, который расположен прямо за водительским сидением - его мощность разогнали до 155 лошадей, что в совокупности с гоночной КПП на 5 ступеней и 620 кг веса может позволить показать неплохие результаты на трассе.

Ранее сообщалось, что из “Запорожца“ сделали очень стильную копию Porsche Boxster 986.