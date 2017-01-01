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Немецкие мастера сделали из "Запорожца" настоящий гоночный спорткар

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Появились фото очередной интересной переделки знаменитого отечественного авто.
Немецкие мастера сделали из "Запорожца" настоящий гоночный спорткар
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Немецкие мастера сделали из "Запорожца" настоящий гоночный спорткар
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Появились фото очередной интересной переделки знаменитого отечественного авто. Об этом сообщает Автоцентр.

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В этот раз автором проекта стал немецкий спортсмен-гонщик Вольфганг Кютер. Авто назвали “Заппо-Лада“, сокращенно от “Запорожец“ и “Лада“, от которой взяли двигатель на 1,6 литра. 

К слову о двигателе, который расположен прямо за водительским сидением - его мощность разогнали до 155 лошадей, что в совокупности с гоночной КПП на 5 ступеней и 620 кг веса может позволить показать неплохие результаты на трассе.

Ранее сообщалось, что из “Запорожца“ сделали очень стильную копию Porsche Boxster 986.

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Теги: Запорожец, тюнинг, немецкие авто, гоночные авто, гоночный Запоржец
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