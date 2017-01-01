Британцы превратили "Жигули" в очень стильный лимузин

Мастера ателье постарались на славу - автомобиль сделан очень качественно.

Советские автомобили достаточно активно экспортировались в том числе и в Великобританию. Под названием Lada Riva завозились ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Об этом сообщает Автоцентр.

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Одно из таких авто было переделано в очень любопытный лимузин. Причем мастера ателье постарались на славу - автомобиль сделан очень качественно. Название получившегося авто Lada Riva Stretched Limousine.

Увеличенные задние двери и поднятая крыша, оригинальная эмблема - дизайн “Жигули“ изменили внушительно.

Какое именно ателье занималось проектом - не сообщается autocentre.ua

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