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Британцы превратили "Жигули" в очень стильный лимузин

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Мастера ателье постарались на славу - автомобиль сделан очень качественно.
Дизайн "Жигули" изменили внушительно.
Дизайн "Жигули" изменили внушительно.
autocentre.ua

Советские автомобили достаточно активно экспортировались в том числе и в Великобританию. Под названием Lada Riva завозились ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Об этом сообщает Автоцентр.

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Одно из таких авто было переделано в очень любопытный лимузин. Причем мастера ателье постарались на славу - автомобиль сделан очень качественно. Название получившегося авто Lada Riva Stretched Limousine.

Увеличенные задние двери и поднятая крыша, оригинальная эмблема - дизайн “Жигули“ изменили внушительно.

Какое именно ателье занималось проектом - не сообщается
Какое именно ателье занималось проектом - не сообщается
autocentre.ua

Ранее публиковался ТОП-5 неизвестных прототипов “Запорожца“.

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Теги: интересные автомобили, Жигули, тюнинг
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