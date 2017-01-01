Стильно или глупо?: Украинец расцарапал суперкар McLaren "для красоты"
Авто McLaren - большая редкость на украинских дорогах. А спайдер 650S в тюнинге Liberty Walk, наверное, самый запоминающийся. Об этом сообщает ТопЖыр.
Читай также: Немецкие мастера сделали из “Запорожца“ настоящий гоночный спорткар
Но не так давно, владелец автомобиля решил поэкспериментировать с его дизайном. В итоге автомобиль получил постапокалиптический внешний вид - ржавична, множество жутких царапин, покореженный кузов, наклейки с предупреждениями о опасности биооружия.
Конечно, в действительности никто не царапал дорогого авто - необычный внешний вид создали с помощью специальной пленки.
Ранее сообщалось, что британцы превратили “Жигули“ в очень стильный лимузин.
Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.
Полная версия правил