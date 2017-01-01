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Стильно или глупо?: Украинец расцарапал суперкар McLaren "для красоты"

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Владелец роскошного автомобиля решил поэкспериментировать с его дизайном.
Примерно так выглядел автомобиль перед доработкой внешнего вида
Примерно так выглядел автомобиль перед доработкой внешнего вида
wikipedia.org

Авто McLaren - большая редкость на украинских дорогах. А спайдер 650S в тюнинге Liberty Walk, наверное, самый запоминающийся. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Но не так давно, владелец автомобиля решил поэкспериментировать с его дизайном. В итоге автомобиль получил постапокалиптический внешний вид - ржавична, множество жутких царапин, покореженный кузов, наклейки с предупреждениями о опасности биооружия. 

Конечно, в действительности никто не царапал дорогого авто - необычный внешний вид создали с помощью специальной пленки.

Автомобиль получил постапокалиптический внешний вид
Автомобиль получил постапокалиптический внешний вид
instagram.com/vehicles.exclusive

Ранее сообщалось, что британцы превратили “Жигули“ в очень стильный лимузин.

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Теги: суперкары, редизайн, McLaren 650S
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