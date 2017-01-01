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Появились фото роскошного гибрида Porshe 911 и Tesla

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Классический автомобиль переделали в электромонстра с мотором Tesla.
Появились фото роскошного гибрида Porshe 911 и Tesla
© promotor.ro
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Появились фото роскошного гибрида Porshe 911 и Tesla
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На автовыставке SEMA, которую ежегодно проводят в Лас-Вегасе, представили необычный Porshe 911. Классический автомобиль переделали в электромонстра с мотором Tesla.

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Авторы проекта - ателье StreetFighter LA. Авто оборудовали электродвигателем Tesla на 710 лошадей. Учитывая легкий вес авто, “до 100“ разгон должен составлять не более 3 секунд - официальные данные разработчиков пока не сообщаются.

В салоне авто использовали необычную и очень стильную клетчатую оббивку, поставили новый руль и каркас безопасности.

Ранее сообщалось, что британцы превратили "Жигули" в очень стильный лимузин.

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Теги: тюнинг, электрокар, Tesla, Porshe 911
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