Появились фото роскошного гибрида Porshe 911 и Tesla

Классический автомобиль переделали в электромонстра с мотором Tesla.

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На автовыставке SEMA, которую ежегодно проводят в Лас-Вегасе, представили необычный Porshe 911. Классический автомобиль переделали в электромонстра с мотором Tesla.

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Авторы проекта - ателье StreetFighter LA. Авто оборудовали электродвигателем Tesla на 710 лошадей. Учитывая легкий вес авто, “до 100“ разгон должен составлять не более 3 секунд - официальные данные разработчиков пока не сообщаются.

В салоне авто использовали необычную и очень стильную клетчатую оббивку, поставили новый руль и каркас безопасности.

Ранее сообщалось, что британцы превратили "Жигули" в очень стильный лимузин.