Bufalino можно считать полноценным домом на колесах - в нем есть спальня и даже кухня.

Из мопеда сделали самый маленький дом на колесах - есть спальня и кухня

Из мопеда сделали самый маленький дом на колесах - есть спальня и кухня

Немецкий дизайнер создал один из самых маленьких домов на колесах на базе 3-колесного скутера Piaggio APE 50. Об этом сообщает Автоцентр.

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Получившееся чудо техники назвали "Bufalino". Удивительно, но несмотря на небольшие размеры, Bufalino можно считать полноценным домом на колесах - в нем есть спальня и даже кухня.

Сидение скутера переделывается в кровать, ля вещей есть шкафчик, есть газовая плита и умывальник. Рассчитан мото-дом только на одного человека.

Ранее сообщалось, что украинец расцарапал суперкар McLaren "для красоты".

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