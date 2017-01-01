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Из мопеда сделали самый маленький дом на колесах - есть спальня и кухня

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Bufalino можно считать полноценным домом на колесах - в нем есть спальня и даже кухня.
Из мопеда сделали самый маленький дом на колесах - есть спальня и кухня
© autocentre.ua
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Из мопеда сделали самый маленький дом на колесах - есть спальня и кухня
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Немецкий дизайнер создал один из самых маленьких домов на колесах на базе 3-колесного скутера Piaggio APE 50. Об этом сообщает Автоцентр.

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Получившееся чудо техники назвали "Bufalino". Удивительно, но несмотря на небольшие размеры, Bufalino можно считать полноценным домом на колесах - в нем есть спальня и даже кухня. 

Сидение скутера переделывается в кровать, ля вещей есть шкафчик, есть газовая плита и умывальник. Рассчитан мото-дом только на одного человека.

Ранее сообщалось, что украинец расцарапал суперкар McLaren "для красоты".

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Теги: тюнинг, дом на колесах, скутер
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