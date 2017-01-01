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Мечта детства: Фанат "Назад в будущее" переделал DeLorean в летающее авто

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Впрочем, воздушная подушка созданного в Калифорнии авто позволяет оторваться от земли совсем невысоко.
Автомобиль копирует машину времени из культового фильма "Назад в будущее"
Автомобиль копирует машину времени из культового фильма "Назад в будущее"
Скриншот видео

В Калифорнии местный умелец оборудовал автомобиль DeLorean воздушной подушкой. Видео испытаний автомобиля появилось в Youtube.

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Автомобиль копирует машину времени из культового фильма “Назад в будущее“, которая тоже была создана на базе DeLorean и умела летать. Впрочем, воздушная подушка созданного в Калифорнии авто позволяет оторваться от земли совсем невысоко.

Тем не менее, она позволяет перемещаться почти над любой поверхностью - максимальная скорость над водой составляет 50 км в час.

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Сейчас автомобиль продают - стоимость культовой машины составляет 45 тысяч долларов. Создатель авто обещает отдать 10% от вырученной суммы в фонд по борьбе с болезнью Паркинсона, от которой страдает Майкл Джей Фокс - актер, который сыграл главную роль в “Назад в будущем“.

Ранее сообщалось, что появились фото роскошного гибрида Porshe 911 и Tesla.

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Теги: DeLorean, Назад в будущее, тюнинг, воздушная подушка
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