На такой полицейский Prius точно оглядывались бы все.

Prius для Терминатора: Гибридную Toyota тюнинговали в танк с авиапушкой

Prius для Терминатора: Гибридную Toyota тюнинговали в танк с авиапушкой

К автомобилям Toyota Prius украинской полиции уже давно все привыкли. Но на такой служебный Prius точно оглядывались бы все.

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Тюнинг выполнила Black Rifle Coffee Company. Toyota Prius превратилась в настоящий танк, с 6-ствольной авиапушкой M61 Vulcan калибром 20 мм как у Терминатора на крыше.

У авто уникальный цвет, черные диски, внутри установлен каркас безопасности.

Ранее сообщалось, что фанат “Назад в будущее“ переделал DeLorean в летающее авто.