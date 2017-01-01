Prius для Терминатора: Гибридную Toyota тюнинговали в танк с авиапушкой
На такой полицейский Prius точно оглядывались бы все.
Prius для Терминатора: Гибридную Toyota тюнинговали в танк с авиапушкой
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Prius для Терминатора: Гибридную Toyota тюнинговали в танк с авиапушкой
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К автомобилям Toyota Prius украинской полиции уже давно все привыкли. Но на такой служебный Prius точно оглядывались бы все.
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Тюнинг выполнила Black Rifle Coffee Company. Toyota Prius превратилась в настоящий танк, с 6-ствольной авиапушкой M61 Vulcan калибром 20 мм как у Терминатора на крыше.
У авто уникальный цвет, черные диски, внутри установлен каркас безопасности.
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