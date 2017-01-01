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Prius для Терминатора: Гибридную Toyota тюнинговали в танк с авиапушкой

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На такой полицейский Prius точно оглядывались бы все.
Prius для Терминатора: Гибридную Toyota тюнинговали в танк с авиапушкой
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Prius для Терминатора: Гибридную Toyota тюнинговали в танк с авиапушкой
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К автомобилям Toyota Prius украинской полиции уже давно все привыкли. Но на такой служебный Prius точно оглядывались бы все.

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Тюнинг выполнила Black Rifle Coffee Company. Toyota Prius превратилась в настоящий танк, с 6-ствольной авиапушкой M61 Vulcan калибром 20 мм как у Терминатора на крыше.

У авто уникальный цвет, черные диски, внутри установлен каркас безопасности.

Ранее сообщалось, что фанат “Назад в будущее“ переделал DeLorean в летающее авто.

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Теги: тюнинг, Toyota Prius, танк, Терминатор
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