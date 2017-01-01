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Старенький Fiat превратили в ракету, установив мотор от Kawasaki ZX-14R

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На машину поставили мотоциклетный мотор от Kawasaki Ninja ZX-14R на 1,4 литра.
250 лошадей для этого легкого авто более, чем достаточно
250 лошадей для этого легкого авто более, чем достаточно
Скриншот видео

Старенький ситикар Fiat Cinquecento 1995 создавался компактным, спокойным и удобным для города. Но неизвестные мастера поверили в то, что даже эту машину можно превратить в спорткар. Об этом сообщает ТопЖыр.

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На машину поставили мотоциклетный мотор от Kawasaki Ninja ZX-14R на 1,4 литра. 250 лошадей для этого легкого авто более, чем достаточно, чтобы раскрыть свой потенциал.

Изменился и дизайн Fiat, а в салоне поставили руль по середине и установили каркас безопасности.

Ранее сообщалось о Prius для Терминатора: гибридную Toyota тюнинговали в танк с авиапушкой.

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Теги: мощный ситикар, Fiat Cinquecento, Kawasaki Ninja ZX-14R, интересный тюнинг
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