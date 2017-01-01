Старенький Fiat превратили в ракету, установив мотор от Kawasaki ZX-14R

На машину поставили мотоциклетный мотор от Kawasaki Ninja ZX-14R на 1,4 литра.

250 лошадей для этого легкого авто более, чем достаточно Скриншот видео

Старенький ситикар Fiat Cinquecento 1995 создавался компактным, спокойным и удобным для города. Но неизвестные мастера поверили в то, что даже эту машину можно превратить в спорткар. Об этом сообщает ТопЖыр.

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На машину поставили мотоциклетный мотор от Kawasaki Ninja ZX-14R на 1,4 литра. 250 лошадей для этого легкого авто более, чем достаточно, чтобы раскрыть свой потенциал.

Изменился и дизайн Fiat, а в салоне поставили руль по середине и установили каркас безопасности.

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