Украинец собрал скоростной снегоход из бензопилы

В зимнюю погоду конструкцию за несколько минут можно оборудовать лыжами.

В Сети появилось впечатляющее видео испытаний самодельного "снегомопеда". Видео появилось в Youtube.

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Снегоход-мопед собрал из обычной советской бензопилы украинский мастер. В зимнюю погоду конструкцию за несколько минут можно оборудовать лыжами и мопед превращается в достаточно мощный снегоход.

Как сообщается, максимальная скорость снегохода составляет около 40 км в час, что достаточно солидно, как для ТС на моторе от бензопилы.

Ранее сообщалось, что старенький Fiat превратили в ракету, установив мотор от Kawasaki ZX-14R.