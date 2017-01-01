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Из грузовика-брошенки 1942 года собрали роскошный заниженный рэт-род

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Впечатляющая история превращения брошенного грузовика International 1942 года.
Из грузовика-брошенки 1942 года собрали роскошный заниженный рэт-род
© avtodream.org
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Из грузовика-брошенки 1942 года собрали роскошный заниженный рэт-род
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Интересных тюнинг-проектов из США практически неисчислимое количество. Очередной из них - история превращения брошенного грузовика International 1942 года.

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Проектом занялись в ателье Team Cutters. Старенький International “раздели“ почти полностью - родного осталось совсем немного. Все, начиная с рамы, до салона изготовили мастера ателье. И нужно признать, получилось очень стильно.

На грузовик поставили мощный мотор от школьного буса. Также уже по традиции его оснастили пневмоподвеской, которая позволяет опускать/поднимать кузов для шоу и для езды по дорогам общего пользования.

Ранее сообщалось, что украинец собрал скоростной снегоход из бензопилы.

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Теги: International, интересные автомобили, автошоу, США, грузовики
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