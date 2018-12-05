Во что можно превратить обычный микроавтобус: Экстремальный тюнинг VW T5

Получившийся автомобиль отличается высокой мощностью и очень эффектным дизайном.

В Сети появились фото очень стильного проекта тюнинга микроавтобуса Volkswagen T5. Видеообзор авто появился на странице VW Show Year Calendar в Facebook.

Читай также: Из грузовика-брошенки 1942 года собрали роскошный заниженный рэт-род

Получившееся авто назвали 850 HP AUDI TS6-V8. Означает это то, что Volkswagen T5 оснастили V8 твин-турбо двигателем на 4 литра от Audi RS6, с “разогнанной“ мощностью до 850 лошадей. Характеристики разгона и максимальной скорости, к сожалению, не известны.

Зато можно насладиться очень эффектным дизайном T5: заниженный, глянцево-черный цвет, сильно тонированные стекла, отсутствие ручек на дверях, стильные диодные фары с “прищуром“, эмблема Audi на решетка радиатора.

Ранее сообщалось, что Audi A4 переделали в роскошный грузовик с прицепом.