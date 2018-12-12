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Автомобилист переделал Porsche Cayenne в кроссовер Ferrari

Комментариев: 1
Что подвигло владельца Porsche Cayenne переделать свою машину под Ferrari - непонятно.
Автомобилист переделал Porsche Cayenne в кроссовер Ferrari
© topgir.com.ua
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Автомобилист переделал Porsche Cayenne в кроссовер Ferrari
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Одним из самых нелепых тюнингов в истории можно смело называть этот проект. Фотографии опубликовал ТопЖыр.

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Когда малоизвестные марки стилизируют под знаменитые автомобили - еще понять можно. Но что подвигло владельца Porsche Cayenne переделать свою машину под Ferrari - непонятно. Желание быть “не таким как все“? Мечта о кроссовере Ferrari, который обещают выпустить только в 2022 году?

Хотя, может кому-то такой нестандартный подход и по душе. Тем не менее, сам хозяин все же решил его продать - просят за необычное авто 20 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что из грузовика-брошенки 1942 года собрали роскошный заниженный рэт-род.

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Теги: тюнинг, смешной тюнинг, Porsche Cayenne, кроссовер Ferrari
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Комментариев (1)
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SVN1    12.12.2018, 15:39
Оценка:  +1
SVN1
переделал так переделал.....
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