Автомобилист переделал Porsche Cayenne в кроссовер Ferrari

Что подвигло владельца Porsche Cayenne переделать свою машину под Ferrari - непонятно.

Одним из самых нелепых тюнингов в истории можно смело называть этот проект. Фотографии опубликовал ТопЖыр.

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Когда малоизвестные марки стилизируют под знаменитые автомобили - еще понять можно. Но что подвигло владельца Porsche Cayenne переделать свою машину под Ferrari - непонятно. Желание быть “не таким как все“? Мечта о кроссовере Ferrari, который обещают выпустить только в 2022 году?

Хотя, может кому-то такой нестандартный подход и по душе. Тем не менее, сам хозяин все же решил его продать - просят за необычное авто 20 тысяч фунтов.

Ранее сообщалось, что из грузовика-брошенки 1942 года собрали роскошный заниженный рэт-род.