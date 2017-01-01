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Старый Mercedes 60-х годов превратили в хот-род с невероятным дизайном

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Автомобиль превратили в хот-род с невероятным дизайном.
Старый Mercedes 60-х годов превратили в хот-род с невероятным дизайном
© stanceworks.com
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Старый Mercedes 60-х годов превратили в хот-род с невероятным дизайном
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В Сети появились фото фантастического тюнинга Mercedes-Benz 280 S W108 1969 года. Фотографии опубликовал Stanceworks.

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Автомобиль превратили в хот-род с невероятным дизайном. У “Мерса“ занижен не только клиренс, но и крыша. Глянцево-черный цвет авто дополняет главная фишка - открывающиеся против движения двери.

В салоне авто тоже не разочаровывает - в интерьере использована кожа, замша и карбон. Старенькое авто оснастили современным оборудованием - центральный замок, электростеклоподъемники, мощная аудиосистема и Bluetooth.

Родной V6 на 2,8 литра, конечно, тоже поменяли - на Chevrolet V8 на 5,3 литра.

Ранее сообщалось, что в Киеве продают редчайший спорткар Maserati дешевле Renault Duster.

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Теги: интересные автомобили, Mercedes-Benz 280 S, тюнинг
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