Подборка самых сумасшедших тюнингов Украины

Как и во всем мире, в Украине тоже с большим удовольствие видоизменяют свои машины.

В Сети нередко появляются фотографии замечательных зарубежных тюнинг-проектов. Мастера вкладывают свою душу, чтобы сделать из обычных автомобилей уникальное произведение искусства.

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В Украине тоже с любят видоизменять свои машины. И большая часть отечественных тюнинг-проектов тоже очень достойные. Конечно, есть и совсем нелепые идеи, которые скорее вызывают улыбку. Подборку самых сумасшедших тюнингов Украины сделал ТопЖыр.

Ранее сообщалось, что на eBay продают крутейший Jeep сразу с двумя мощными V8.