Умельцы сделали из Запорожца крутой внедорожник

Не каждый день увидишь Запорожец с полным приводом, передним расположением мотора, увеличенным клиренсом и внедорожными шинами.

В Сети появились фото очень нетипичного тюнинга ЗАЗ-968М. Автомобиль выставили на продажу всего за 2000 долларов, передает АвтоТема.

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Не каждый день увидишь Запорожец с полным приводом, передним расположением мотора, увеличенным клиренсом и внедорожными шинами.

Объясняется изменение просто - кузов ЗАЗ модернизировали и установили на раму УАЗа. Автомобиль двухместный, зато имеет все атрибуты внедорожников. И можно быть уверенным, что аналогов такому автомобилю точно не найти.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли уникальный 8-колесный Hummer H2 на 28 человек.