Экстремальный тюнинг популярного мини-внедорожника показали в Сети

Компактный внедорожник Suzuki Jimny 2019 показал очень хорошие результаты продаж.

Компактный внедорожник Suzuki Jimny 2019 показал очень хорошие результаты продаж. В частности, в Великобритании желающие купить авто уже раскупили всю квоту на будущий год.

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Традиционно, популярные модели с интересом тюнингуют. Не обошла эта судьба и Jimny.

В Сети появились фото сразу двух интересных проектов с этим авто. В первом Jimny превратили в пикап, во втором - в экстремальный внедорожник.

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Jimny-пикап имеет широкие колесные арки, обновленные бамперы и допоптику. Экстремальная версия авто - дополнительную защиту, лебедку, багажник на крыше и решетки на фарах.

Пикап получил турбодвигатель на 64 “лошади“, а экстремальный Jimny - атмосферный двигатель на 102 “лошади“.

Suzuki Jimny 2019 тюнингованный под экстремальный внедорожник topgir.com.ua

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