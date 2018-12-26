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Экстремальный тюнинг популярного мини-внедорожника показали в Сети

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Компактный внедорожник Suzuki Jimny 2019 показал очень хорошие результаты продаж.
Suzuki Jimny 2019 тюнингованный под пикап
Suzuki Jimny 2019 тюнингованный под пикап
topgir.com.ua

Компактный внедорожник Suzuki Jimny 2019 показал очень хорошие результаты продаж. В частности, в Великобритании желающие купить авто уже раскупили всю квоту на будущий год.

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Традиционно, популярные модели с интересом тюнингуют. Не обошла эта судьба и Jimny.

В Сети появились фото сразу двух интересных проектов с этим авто. В первом Jimny превратили в пикап, во втором - в экстремальный внедорожник.

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Jimny-пикап имеет широкие колесные арки, обновленные бамперы и допоптику. Экстремальная версия авто - дополнительную защиту, лебедку, багажник на крыше и решетки на фарах.

Пикап получил турбодвигатель на 64 “лошади“, а экстремальный Jimny - атмосферный двигатель на 102 “лошади“.

Suzuki Jimny 2019 тюнингованный под экстремальный внедорожник
Suzuki Jimny 2019 тюнингованный под экстремальный внедорожник
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что в Украине засняли уникальный 8-колесный Hummer H2 на 28 человек.

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Теги: внедорожник, тюнинг, Suzuki Jimny 2019
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