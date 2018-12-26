На автосалоне в Токио покажут Nissan Juke на гусеничном ходу

Любителей этого компактного кроссовера порадуют концептом Nissan Juke на гусеничном ходу.

На Международном автосалоне в Токио, который начнется уже в начале этого года, покажут очень необычную модификацию Nissan Juke.

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Любителей этого компактного кроссовера порадуют концептом Nissan Juke на гусеничном ходу. Для большей убедительности, Juke оснастили массивными колесными арками, багажником на крыше, дополнительной светотехникой и пестрым окрасом.

Автомобиль получил название Nissan Juke Personalization Adventure. Конечно, этот экземпляр используют только для разогрева публики и до серийного выпуска не дойдет.

Ранее сообщалось, что экстремальный тюнинг популярного мини-внедорожника показали в Сети.