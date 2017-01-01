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Одесские мастера переделали обычную "Волгу" в фантастический хот-род

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Проект оказался долгостроем - на выполнение всех работ ушло 10 лет.
Одесские мастера переделали обычную "Волгу" в фантастический хот-род
© auto.ria.com
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Одесские мастера переделали обычную "Волгу" в фантастический хот-род
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В Одессе закончили очень впечатляющий тюннинг-проект. Фотографии авто опубликовал ТопЖыр.

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Обычную “Волгу“ Газ-21 переделали в фантастический хот-род в американском стиле. 

Автомобиль построили на рамном шасси Buick Electra 1972 года. Двигатель - Chevrolet V8 на 5,7 литров, мощностью в 280 лошадей. Более подробные характеристики, правда, не сообщаются, поэтому о скорости и времени разгона можно только догадываться.

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В салоне авто оборудовано по всем современным стандартам. Проект оказался долгостроем - на выполнение всех работ ушло 10 лет.

Сейчас за “Волгу“ просят очень неплохие 46 000 долларов.

Ранее сообщалось, что экстремальный тюнинг популярного мини-внедорожника показали в Сети.

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Теги: Волга, тюнинг, хот-род, интересные авто
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