Неожиданно удачный тюнинг: В Сети продают роскошную 6-колесную Ниву

Трехосевую Ниву сделали на основе Нива ВАЗ-2329 2002 года.

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В Сети продают невероятный тюнингованный 6-колесный внедорожник Нива ВАЗ-2329. Объявление появилось на сайте Avito.

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За автомобиль просят всего 7500 долларов. Трехосевую Ниву сделали на основе Нива ВАЗ-2329 2002 года. Машину сделали длиннее, чтобы вместить 3-ю ось.

Кроме этого, авто доработали мощными бамперами, багажником на крыше и выкрасили в ярко желтый цвет. Авто оснащено двигателем от Газели на 2,4 литра, мощностью в 150 лошадей. Пробег - 100 тысяч километров.

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