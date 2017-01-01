Неожиданно удачный тюнинг: В Сети продают роскошную 6-колесную Ниву
Трехосевую Ниву сделали на основе Нива ВАЗ-2329 2002 года.
Неожиданно удачный тюнинг: В Сети продают роскошную 6-колесную Ниву
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Неожиданно удачный тюнинг: В Сети продают роскошную 6-колесную Ниву
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В Сети продают невероятный тюнингованный 6-колесный внедорожник Нива ВАЗ-2329. Объявление появилось на сайте Avito.
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За автомобиль просят всего 7500 долларов. Трехосевую Ниву сделали на основе Нива ВАЗ-2329 2002 года. Машину сделали длиннее, чтобы вместить 3-ю ось.
Кроме этого, авто доработали мощными бамперами, багажником на крыше и выкрасили в ярко желтый цвет. Авто оснащено двигателем от Газели на 2,4 литра, мощностью в 150 лошадей. Пробег - 100 тысяч километров.
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