Украинцы создали роскошный 6-колесный Гелендваген в тюнинге Mansory

Mansory - знаменитое немецкое тюнинг-ателье, которое специализируется на модификации элитных автомобилей.

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Житомирские мастера собрали очень роскошный 6-колесный Гелик в тюнинге Mansory. Обзор авто появился в Youtube.

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Mansory - знаменитое немецкое тюнинг-ателье, которое специализируется на модификации элитных автомобилей. Именно их версию Mercedes G-Class 6X6 украинцы взяли за основу в своем проекте.

И нужно признать, что результат стоил усилий. Внешний вид машины просто роскошный - капот из карбона, диодные фары, широченные колеса на 37 дюймов. Двигатель - V8 на 5,5 литров, мощностью в 650 лошадей.

Известно, что автомобиль сделали под заказ, в качестве экстремальной машины для охоты.

Ранее сообщалось, что немецкие мастера превратили Volkswagen T6 в очень стильный заниженный пикап.