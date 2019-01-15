Украинцы создали роскошный 6-колесный Гелендваген в тюнинге Mansory
Житомирские мастера собрали очень роскошный 6-колесный Гелик в тюнинге Mansory. Обзор авто появился в Youtube.
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Mansory - знаменитое немецкое тюнинг-ателье, которое специализируется на модификации элитных автомобилей. Именно их версию Mercedes G-Class 6X6 украинцы взяли за основу в своем проекте.
И нужно признать, что результат стоил усилий. Внешний вид машины просто роскошный - капот из карбона, диодные фары, широченные колеса на 37 дюймов. Двигатель - V8 на 5,5 литров, мощностью в 650 лошадей.
Известно, что автомобиль сделали под заказ, в качестве экстремальной машины для охоты.
Ранее сообщалось, что немецкие мастера превратили Volkswagen T6 в очень стильный заниженный пикап.
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