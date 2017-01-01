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Украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича

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Украинцские мастера создали интересный тюнинг проект Москвич 412.
Украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича
© auto.ria.com
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Украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича
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Украинцские мастера создали интересный тюнинг проект Москвич 412. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Советское авто стало выглядеть не иначе, как спорткар - сглаженная крышка, видоизмененный капот, агрессивная красно-черная расцветка и диски на 17 дюймов.

В салоне установили спортивные сиденья, заменили руль и приборную панель, установили аудиосистему и запуск двигателя кнопкой.

Сейчас авто выставлено на продажу - за тюнингованный Москвич хотят выручить 12 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что украинцы создали роскошный 6-колесный Гелендваген в тюнинге Mansory.

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Теги: Москвич, тюнинг, спорткар
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