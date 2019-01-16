На радость детям: В Киеве автобус переделали в крутой космический корабль
На дороги Киева выехал крутой автобус-космический корабль. Об этом сообщает Автоцентр.
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Автобус собрали летом 2017 года, но начали эксплуатацию только сейчас. В основе “звездолета“ - автобус Ataman A096 на шасси ISUZU.
Дизайн Ataman поменяли с помощью стеклопластиковых панелей, придав ему очень футуристический облик. В частности, в глаза бросаются огромные красные “сопла“ ракеты .
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Автомобиль будет возить детей на экскурсии известной кондитерской фабрики. В салоне 34 посадочных места с индивидуальными ремнями безопасности.
Еще одна любопытная деталь - средняя дверь, которая “разламывается“ пополам - верхняя половинка откидывается верх, нижняя - вниз, создавая некое подобие трапа.
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