Дизайн Ataman поменяли с помощью стеклопластиковых панелей, придав ему очень футуристический облик.

На радость детям: В Киеве автобус переделали в крутой космический корабль

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На радость детям: В Киеве автобус переделали в крутой космический корабль

На дороги Киева выехал крутой автобус-космический корабль. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автобус собрали летом 2017 года, но начали эксплуатацию только сейчас. В основе “звездолета“ - автобус Ataman A096 на шасси ISUZU.

Дизайн Ataman поменяли с помощью стеклопластиковых панелей, придав ему очень футуристический облик. В частности, в глаза бросаются огромные красные “сопла“ ракеты .

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Автомобиль будет возить детей на экскурсии известной кондитерской фабрики. В салоне 34 посадочных места с индивидуальными ремнями безопасности.

Еще одна любопытная деталь - средняя дверь, которая “разламывается“ пополам - верхняя половинка откидывается верх, нижняя - вниз, создавая некое подобие трапа.

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