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На радость детям: В Киеве автобус переделали в крутой космический корабль

Комментариев: 3
Дизайн Ataman поменяли с помощью стеклопластиковых панелей, придав ему очень футуристический облик.
На радость детям: В Киеве автобус переделали в крутой космический корабль
© autocentre.ua
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На радость детям: В Киеве автобус переделали в крутой космический корабль
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На дороги Киева выехал крутой автобус-космический корабль. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автобус собрали летом 2017 года, но начали эксплуатацию только сейчас. В основе “звездолета“ - автобус Ataman A096 на шасси ISUZU. 

Дизайн Ataman поменяли с помощью стеклопластиковых панелей, придав ему очень футуристический облик. В частности, в глаза бросаются огромные красные “сопла“ ракеты .

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Автомобиль будет возить детей на экскурсии известной кондитерской фабрики. В салоне 34 посадочных места с индивидуальными ремнями безопасности.

Еще одна любопытная деталь - средняя дверь, которая “разламывается“ пополам - верхняя половинка откидывается верх, нижняя - вниз, создавая некое подобие трапа.

Ранее сообщалось, что разгневанный водитель зрелищно сбежал с эвакуатора в Москве - видео.

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Теги: тюнинг, тюнинг автобуса, автобус для экскурсий
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Комментариев (3)
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Sancho-s    16.01.2019, 16:10
Оценка:  0
Sancho-s
Прикольный
гость  (аноним)  16.01.2019, 15:50
Оценка:  -1
гость
давайте строить космические унитазы !!!!!!!!!!!!
Мега-Мачо    16.01.2019, 15:43
Оценка:  -1
Мега-Мачо
дибилы. лучше бы за эти бабки отремонтировали десятки других.. страна идиотов.
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