Появилось фото самой жуткой самодельной копии Ferrari LaFerrari

Особый "шарм" добавляют ручные фонари, прикрепленные скотчем к кузову вместо передних фар.

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Очередная фотография копии знаменитого суперкара и в очередной раз - очень нелепая. Автомобиль сфотографировали в Малайзии.

В этот раз под удар попало Ferrari LaFerrari. Автомобиль выглядит ужасно побитым, особый “шарм“ добавляют ручные фонари, прикрепленные скотчем к кузову вместо передних фар.

Ранее сообщалось, что ВАЗ-2108 тюнинговали под очень странный Lamborghini.