Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Появилось фото самой жуткой самодельной копии Ferrari LaFerrari

Комментариев: 0
Особый "шарм" добавляют ручные фонари, прикрепленные скотчем к кузову вместо передних фар.
Автомобиль сфотографировали в Малайзии
Автомобиль сфотографировали в Малайзии
Сеть

Читай также: На радость детям: В Киеве автобус переделали в крутой космический корабль

Очередная фотография копии знаменитого суперкара и в очередной раз - очень нелепая. Автомобиль сфотографировали в Малайзии.

В этот раз под удар попало Ferrari LaFerrari. Автомобиль выглядит ужасно побитым, особый “шарм“ добавляют ручные фонари, прикрепленные скотчем к кузову вместо передних фар.

Ранее сообщалось, что ВАЗ-2108 тюнинговали под очень странный Lamborghini.

Поделись:
Теги: реплика авто, Ferrari LaFerrari, Малайзия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь