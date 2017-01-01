Появилось фото самой жуткой самодельной копии Ferrari LaFerrari
Особый "шарм" добавляют ручные фонари, прикрепленные скотчем к кузову вместо передних фар.
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Очередная фотография копии знаменитого суперкара и в очередной раз - очень нелепая. Автомобиль сфотографировали в Малайзии.
В этот раз под удар попало Ferrari LaFerrari. Автомобиль выглядит ужасно побитым, особый “шарм“ добавляют ручные фонари, прикрепленные скотчем к кузову вместо передних фар.
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