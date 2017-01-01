Появились фото роскошного броневнедорожника-лимузина Cadillac Escalade

Салон более чем роскошный - широченные кресла с электроприводом и усеянное звездами "небо".

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Известное тюнинг-ателье Lexani подготовила эффектный броневнедорожник-лимузин Cadillac Escalade 30” Extended Viceroy Edition.

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Внушительного вида внедорожник изготовили на основе длиннобазового 5,7-метрового варианта ESV и удлинили его еще больше - до 6,7 метров.

Стандарт брони - В7, что означает возможность выдержать выстрел снайперской винтовки калибра 7,62 миллиметра и осколки гранат.

Салон, конечно, более чем роскошный - широченные кресла с электроприводом и усеянное звездами “небо“.

Ранее сообщалось, что ВАЗ-2108 тюнинговали под очень странный Lamborghini.