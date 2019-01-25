Старенькое жигули превратили в шестиколесного монстра с тремя моторами
На авто установили целых три двигателя, общим объемом в 4 литра.
В Сети появился видеообзор очень необычного тюнинг-проекта с ВАЗ-2105. Видео опубликовали в Youtube.
Читай также: “Вазборгини“: ВАЗ-2108 тюнинговали под очень странный Lamborghini
Старенькое Жигули буквально не узнать. На авто установили целых три двигателя, общим объемом в 4 литра. Общее количество цилиндров после тюнинга - 12!
Кроме этого автомобиль удлинили, установив третью пару колес.
Ранее сообщалось, что появилось фото самой жуткой самодельной копии Ferrari LaFerrari.
Полная версия правил
>>> www.webjob33.com