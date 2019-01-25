Старенькое жигули превратили в шестиколесного монстра с тремя моторами

На авто установили целых три двигателя, общим объемом в 4 литра.

В Сети появился видеообзор очень необычного тюнинг-проекта с ВАЗ-2105. Видео опубликовали в Youtube.

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Старенькое Жигули буквально не узнать. На авто установили целых три двигателя, общим объемом в 4 литра. Общее количество цилиндров после тюнинга - 12!

Кроме этого автомобиль удлинили, установив третью пару колес.

Ранее сообщалось, что появилось фото самой жуткой самодельной копии Ferrari LaFerrari.