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Старенькое жигули превратили в шестиколесного монстра с тремя моторами

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На авто установили целых три двигателя, общим объемом в 4 литра.
Также автомобиль удлинили, установив третью пару колес
Также автомобиль удлинили, установив третью пару колес
Скриншот видео

В Сети появился видеообзор очень необычного тюнинг-проекта с ВАЗ-2105. Видео опубликовали в Youtube.

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Старенькое Жигули буквально не узнать. На авто установили целых три двигателя, общим объемом в 4 литра. Общее количество цилиндров после тюнинга - 12!

Кроме этого автомобиль удлинили, установив третью пару колес.

Ранее сообщалось, что появилось фото самой жуткой самодельной копии Ferrari LaFerrari.

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Теги: тюнинг, Жигули, ВАЗ-2105
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Комментариев (1)
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    25.01.2019, 19:34
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