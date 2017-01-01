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В Сети продают лимузин в форме сказочной кареты

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"Карета" оборудована бензиновым мотором на 2,0 литра, мощностью в 140 лошадей.
В Сети продают лимузин в форме сказочной кареты
© АutoPlius
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В Сети продают лимузин в форме сказочной кареты
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В США продают лимузин на базе Chrysler PT Cruiser. Соответствующее объявление появилось на ресурсе АutoPlius.

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Главная особенность лимузина - необычный дизайн, повторяющий внешний вид роскошной кареты, которая могла бы украсить какое-нибудь сказочное произведение.

“Карета“ оборудована бензиновым мотором на 2,0 литра, мощностью в 140 лошадей. Салоне не менее яркий - кожаные диваны и множество ярких элементов.

Ранее сообщалось, что появились фото роскошного броневнедорожника-лимузина Cadillac Escalade.

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Теги: лимузин, карета, США, интересные автомобили
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