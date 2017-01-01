В Сети показали зрелищную реставрацию старенькой "Волги"
Свою работу ребята засняли и выпустили в виде часового фильма - на удивление качественного, с хорошим монтажем и музыкой.
Если во времена СССР автомобиль ГАЗ-24 Волга был просто мечтой каждого автомобилиста, то сейчас этих автомобилей в хорошем состоянии уже почти и не найти. Один из стареньких и проржавевших ГАЗ-24 решили восстановить мастера RoadCarsMasters из Беларуси.
Читай также: “Полицейский монорельс“: Появилось видео забавной аварии с патрульным авто
Свою работу ребята засняли и выпустили в виде часового фильма - на удивление качественного, с хорошим монтажем и музыкой.
Что в итоге получилось, можно посмотреть в видео ниже.
Ранее сообщалось, что под Киевом на перекрестке жестко столкнулись 2 маршрутки: Видео столкновения.
Полная версия правил