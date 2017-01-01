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В Сети показали зрелищную реставрацию старенькой "Волги"

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Свою работу ребята засняли и выпустили в виде часового фильма - на удивление качественного, с хорошим монтажем и музыкой.
Один из стареньких и проржавевших ГАЗ-24 восстановили до почти заводского состояния
Один из стареньких и проржавевших ГАЗ-24 восстановили до почти заводского состояния
Скриншот видео

Если во времена СССР автомобиль ГАЗ-24 Волга был просто мечтой каждого автомобилиста, то сейчас этих автомобилей в хорошем состоянии уже почти и не найти. Один из стареньких и проржавевших ГАЗ-24 решили восстановить мастера RoadCarsMasters из Беларуси.

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Свою работу ребята засняли и выпустили в виде часового фильма - на удивление качественного, с хорошим монтажем и музыкой.

Что в итоге получилось, можно посмотреть в видео ниже.

Ранее сообщалось, что под Киевом на перекрестке жестко столкнулись 2 маршрутки: Видео столкновения.

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Теги: видео, реставрация, интересные авто, ГАЗ-24 Волга
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