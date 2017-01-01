Обычную Honda Accord превратили в крутой внедорожник на огромных колесах
Седанчик превратили во внедорожник с огромными колесами и клиренсом.
В Сети опубликован видеообзор необычной тюнингованной Honda Accord.
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Седанчик превратили во внедорожник с огромными колесами и клиренсом. Колеса позаимствованы с лифтованного пикапа Ram HD.
Даже если забыть о плохих дорогах и ямах, автомобиль с такой конструкций было бы просто интересно поуправлять. Да и выглядит машина намного интересней привычного Accord.
Ранее сообщалось, что в Сети продают лимузин в форме сказочной кареты.
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