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Обычную Honda Accord превратили в крутой внедорожник на огромных колесах

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Седанчик превратили во внедорожник с огромными колесами и клиренсом.
Обычную Honda Accord превратили в крутой внедорожник на огромных колесах

В Сети опубликован видеообзор необычной тюнингованной Honda Accord. 

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Седанчик превратили во внедорожник с огромными колесами и клиренсом. Колеса позаимствованы с лифтованного пикапа Ram HD.

Даже если забыть о плохих дорогах и ямах, автомобиль с такой конструкций было бы просто интересно поуправлять. Да и выглядит машина намного интересней привычного Accord.

Ранее сообщалось, что в Сети продают лимузин в форме сказочной кареты.

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Теги: Honda Accord. тюнинг, эксперимент
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