Мастер превратил "Запорожец" в крутой кроссовер - видео

Уже внешне машина привлекает внимание - благодаря бамперам Славуты и багажнику на крыше.

В Запорожье засняли очень интересный тюнингованный ЗАЗ-968. Видеообзор авто появился в Youtube.

Уже внешне машина привлекает внимание - благодаря бамперам Славуты и багажнику на крыше.

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Но главные изменения коснулись внутренностей. Например, коробка позаимствована у Renault 25 - такую же использовали на спорткарах Lotus. Также скоро ЗАЗ-968 переживет пересадку мотора - вместо ВАЗовского поставят Renault V6.

Также у Запорожца увеличен клиренс, заменены сиденья и руль. Проект еще не закончен, но уже кажется очень интересным. С подробностями тюнинга можно ознакомиться в видеообзоре.

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