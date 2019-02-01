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Мастер превратил "Запорожец" в крутой кроссовер - видео

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Уже внешне машина привлекает внимание - благодаря бамперам Славуты и багажнику на крыше.
Главные изменения коснулись внутренностей авто
Главные изменения коснулись внутренностей авто
Скриншот Youtube

В Запорожье засняли очень интересный тюнингованный ЗАЗ-968. Видеообзор авто появился в Youtube.

Уже внешне машина привлекает внимание - благодаря бамперам Славуты и багажнику на крыше.

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Но главные изменения коснулись внутренностей. Например, коробка позаимствована у Renault 25 - такую же использовали на спорткарах Lotus. Также скоро ЗАЗ-968 переживет пересадку мотора - вместо ВАЗовского поставят Renault V6.

Также у Запорожца увеличен клиренс, заменены сиденья и руль. Проект еще не закончен, но уже кажется очень интересным. С подробностями тюнинга можно ознакомиться в видеообзоре.

Ранее сообщалось, что в Днепре засняли очень редкий лимузин Volvo 80-х годов.

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Теги: Запорожец, кроссовер, Запорожье
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    01.02.2019, 18:52
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