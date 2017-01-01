"Самый глупый тюнинг" легкового автомобиля засняли на видео

Реакция на такой тюнинг у пользователей Сети оказалась неоднозначной.

У машины сразу три задних оси, причем одна из пар колес расположена над другими двумя Скриншот видео

Видео автомобиля с очень нестандартным внешним видом выложили в Facebook

Читай также: Обычную Honda Accord превратили в крутой внедорожник на огромных колесах

У машины сразу три задних оси, причем одна из пар колес расположена над другими двумя. Кто автор тюнинга - неизвестно. Сообщается только, что видео засняли в Индонезии. Тюнингованній автомобиль создали на базе Toyota Vios, а значит, скорее всего, на задние колеса привода нет.

Реакция на такой тюнинг у пользователей Сети... скажем, прохладная. Пользователям не понравилось, что тюнинг буквально не имеет никакого смысла, кроме необычно внешнего вида.

Ранее сообщалось, что в Днепре засняли очень редкий лимузин Volvo 80-х годов.