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Старенький Mercedes из 80-х превратили в мощный спорткар

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Автомобиль еще не закончили до конца, но уже можно оценить его эффектный внешний вид и потенциал новых "внутренностей".
Старенький Mercedes из 80-х превратили в мощный спорткар
© carscoops.com
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Старенький Mercedes из 80-х превратили в мощный спорткар
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В США показали роскошный тюнинг-проект - старенький Mercedes 190E из 80-х совместили с С63 AMG 3-го поколения.

Читай также: “Самый глупый тюнинг“ легкового автомобиля засняли на видео

Заказчик хотел получить что-то на подобии спорткара Mercedes 190E 2.5 16v Evolution, но с большей мощностью и современными технологиями. Поэтому в обычный Mercedes 190E установили двигатель, КПП, привод, подвеску, тормоза, приборную панель, электронику и днище С63 AMG 3.

Теперь у 30-летнего авто появился 6,2-литровый V8, мощностью в 450 лошадей. Фактическая мощность будет еще выше, из-за переоборудованного компрессора. Коробка - автомат на 7 ступеней.

Автомобиль почти закончили, но уже можно оценить его эффектный внешний вид и потенциал новых “внутренностей“.

Ранее сообщалось, что “самый глупый тюнинг“ легкового автомобиля засняли на видео.

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Теги: Mercedes 190E, интересные авто, гибрид авто
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