Украинский мастер собрал крутой электрокар собственной конструкции
Поиск требующихся деталей занял около года, а сама постройка авто - только 3 месяца.
Автомобилист из Львовской области собрал электрокар собственной конструкции. Сюжет о мастере подготовил ТСН.
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Запас хода авторского автомобиля на электрике - 120 километров, чего вполне достаточно для поездок по городу. Максималка - 45 километров в час. Полная зарядка занимает 5 часов.
Авто трехместное, с одной дверью. Поиск требующихся деталей занял около года, а сама постройка авто - только 3 месяца. Любопытно, что всю конструкцию от начала и до конца мужчина придумал сам, не используя никаких готовых схем.
Ранее сообщалось, что мастер превратил “Запорожец“ в крутой кроссовер - видео.
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