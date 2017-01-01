Украинский мастер собрал крутой электрокар собственной конструкции

Поиск требующихся деталей занял около года, а сама постройка авто - только 3 месяца.

Автомобилист из Львовской области собрал электрокар собственной конструкции. Сюжет о мастере подготовил ТСН.

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Запас хода авторского автомобиля на электрике - 120 километров, чего вполне достаточно для поездок по городу. Максималка - 45 километров в час. Полная зарядка занимает 5 часов.

Авто трехместное, с одной дверью. Поиск требующихся деталей занял около года, а сама постройка авто - только 3 месяца. Любопытно, что всю конструкцию от начала и до конца мужчина придумал сам, не используя никаких готовых схем.

Ранее сообщалось, что мастер превратил “Запорожец“ в крутой кроссовер - видео.