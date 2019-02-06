Запорожец получил очень эффектные двери "крылья чайки", которые открываются и закрываются с помощью электропривода.

"Горбатый" ЗАЗ превратили в роскошный спорткар с дверями "крыло чайки"

На весь экран Свернуть

"Горбатый" ЗАЗ превратили в роскошный спорткар с дверями "крыло чайки"

В Пензе создали роскошный тюнинг-проект “горбатого“ ЗАЗ-965. Фото опубликовал ТопЖыр.

Читай также: Мастер превратил “Запорожец“ в крутой кроссовер - видео

Запорожец получил очень эффектные двери “крылья чайки“, которые открываются и закрываются с помощью электропривода. Похожая система, например, у Tesla Model X.

Также машина поучила обвес, широкие колесные арки, литые диски. Обращает на себя внимание такой непривычный для Запорожца глянцево-синий цвет.

Читай также: Появились фото роскошного броневнедорожника-лимузина Cadillac Escalade

Салон соответствует эффектному внешнему виду - кожа, новый руль, поворачивающиеся сиденье водителя. Двигатель - от ВАЗ-2108, чего с головой хватает легкому авто.

Ранее сообщалось, что украинский мастер собрал крутой электрокар собственной конструкции.