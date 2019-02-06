"Горбатый" ЗАЗ превратили в роскошный спорткар с дверями "крыло чайки"
В Пензе создали роскошный тюнинг-проект “горбатого“ ЗАЗ-965. Фото опубликовал ТопЖыр.
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Запорожец получил очень эффектные двери “крылья чайки“, которые открываются и закрываются с помощью электропривода. Похожая система, например, у Tesla Model X.
Также машина поучила обвес, широкие колесные арки, литые диски. Обращает на себя внимание такой непривычный для Запорожца глянцево-синий цвет.
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Салон соответствует эффектному внешнему виду - кожа, новый руль, поворачивающиеся сиденье водителя. Двигатель - от ВАЗ-2108, чего с головой хватает легкому авто.
Ранее сообщалось, что украинский мастер собрал крутой электрокар собственной конструкции.
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