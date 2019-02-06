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"Горбатый" ЗАЗ превратили в роскошный спорткар с дверями "крыло чайки"

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Запорожец получил очень эффектные двери "крылья чайки", которые открываются и закрываются с помощью электропривода.
"Горбатый" ЗАЗ превратили в роскошный спорткар с дверями "крыло чайки"
© topgir.com.ua
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"Горбатый" ЗАЗ превратили в роскошный спорткар с дверями "крыло чайки"
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В Пензе создали роскошный тюнинг-проект “горбатого“ ЗАЗ-965. Фото опубликовал ТопЖыр.

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Запорожец получил очень эффектные двери “крылья чайки“, которые открываются и закрываются с помощью электропривода. Похожая система, например, у Tesla Model X.

Также машина поучила обвес, широкие колесные арки, литые диски. Обращает на себя внимание такой непривычный для Запорожца глянцево-синий цвет. 

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Салон соответствует эффектному внешнему виду - кожа, новый руль, поворачивающиеся сиденье водителя. Двигатель - от ВАЗ-2108, чего с головой хватает легкому авто.

Ранее сообщалось, что украинский мастер собрал крутой электрокар собственной конструкции.

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Теги: Запорожец, тюнинг, крылья чайки
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гость  (аноним)  06.02.2019, 15:21
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